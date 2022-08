Soudal - Quick-Step lanceert jongerenploeg: "Een fantastische kans om talent op te sporen"

Het doel van het opleidingsteam is om jong talent in een structuur te brengen waarin ze kunnen groeien. Op termijn kunnen sommigen onder hen dan doorstoten naar het WorldTour-team van Patrick Lefevere (vanaf 2023 Soudal - Quick-Step).

De basis van de nieuwe jongerenploeg wordt het huidige continentale team Elevate p/b Home Solution-Soenens van teammanager Bart Roossens. Samen met Kevin Hulsmans, voormalig Quick-Step-renner, zal Roossens het nieuwe project leiden.

CEO Patrick Lefevere is in de wolken: "Dit is een fantastische kans om het beste jonge wielertalent op te sporen en hen een kans te geven uit te groeien tot een waardig lid van onze WordTour-ploeg".

Quick-Step had enkele jaren geleden al een opleidingsploeg (Klein Constantia). Die ploeg bracht heel wat toppers voort: onder anderen Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Enric Mas en Max Schachmann werden in de Klein Constantia-stal opgeleid.

"Dat was een geweldige ervaring. Ik hoop dat we opnieuw zoiets kunnen opbouwen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dit zal steunen", besluit Lefevere.