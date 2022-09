8 seconden tijdsverlies: Remco Evenepoel rijdt lek bij aanval van Primoz Roglic

Dit is de stand: Evenepoel bewaart 1'26" op Roglic en 2'01" op Enric Mas (die in dezelfde tijd als Evenepoel finishte).

Ondanks zijn val wordt Roglic sowieso geklokt in de tijd van ritwinnaar Mads Pedersen, Evenepoel wordt opgenomen in de tijd van "het eerste peloton" op 8 tellen van Pedersen (en dus Roglic).

Bij pech binnen de laatste 3 kilometer wordt de tijd genoteerd van de groep waar je als renner in reed, maar Roglic was wel al gaan aanvallen.

Remco Evenepoel zat niet in zijn zog en plots kwam de leider met opgestoken hand in beeld.

"Ik ben blij dat de 3 kilometer-regel bestaat"

Remco Evenepoel gaf zijn versie toen er nog geen uitsluitsel was. "Ik zat niet in de beste positie", vertelde hij over de laatste kilometers.

"We hadden gisteren verkend en ik was een beetje bang voor die laatste kilometers. Ik verloor posities en wilde opschuiven, maar mijn achterband liep leeg. Ik had een lekke band."

"Ik ben blij dat de 3 kilometer-regel bestaat, anders had ik veel tijd verloren. Ik hoop dat Primoz Roglic oké is na zijn val en dat hij kan blijven koersen."

"Of ik zijn aanval verwacht had? Ja, toch wel. Hij is explosief en het is nu nog meer zonde dat hij gevallen is."

Voor het overige was Evenepoel tevreden: "Ik voelde me hersteld. Ik had de rustdag van gisteren nodig na mijn val vorige week. Ik voelde me beter dan tijdens het weekend."