Remco Evenepoel over insinuaties rond lekke band: "Ik ben niets aan het verzinnen"

Remco Evenepoel had een aanval van Primoz Roglic verwacht, maar zat te ver bij de versnelling, zo gaf hij toe.

"Wat er gebeurd is? Een platte band, dat gebeurt, hé", reageerde hij net na de podiumceremonie, nog altijd in het ongewisse over het exacte tijdsverlies.

"Ik zat midden in het pak, positie 20-30. Ik zette aan en mijn achterwiel gleed weg. Dan weet je dat je een leegloper hebt."

Dat gebeurde in de laatste 3 kilometer. De bad timing viel dan mee, want dan word je in de tijd geplaatst van de groep waarin je zat. Alleen was Primoz Roglic al gaan aanvallen.

"Ik ben niet de persoon die gaat faken of valsspelen", wierp hij zelf op over eventuele insinuaties. Met een "verzonnen" lekke band zou het tijdsverlies beperkter gebleven zijn.

"Ik had goeie benen en ik wilde zelfs meedoen voor ritwinst. Ik ben niets aan het verzinnen."

"Er werd me gezegd dat de 3 kilometer-regel van kracht was. Bij pech eindig je dan in de tijd van de eerste renner." Dat klopte dus niet helemaal: Evenepoel kreeg de tijd van het grote peloton waar hij zich in bevond.

Concurrent Primoz Roglic kwam bovendien nog ten val. "Het was een vrij lelijke val en dat wens je niemand toe. Ik hoop dat hij goed herstelt. En dit was ook niet de meest propere aankomst."

Uiteindelijk moest Evenepoel 8 tellen inleveren. "Van 1'34" naar 1'26": dat is nog altijd oké."