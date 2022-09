WK atletiek indoor in China wordt al voor de derde keer uitgesteld

"We zijn teleurgesteld dat we dit WK weer moeten uitstellen door omstandigheden waar we zelf geen controle over hebben", zei Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics, in een eerste reactie.

"We hebben deze beslissing genomen om atleten en federaties zekerheid te geven over het volgende seizoen. We hebben Nanking maart 2025 als nieuwe datum gegeven, omdat we beseffen dat er al veel voorbereidingen getroffen zijn en om het risico op grote financiële verliezen bij alle partijen te vermijden."

Het volgende WK atletiek indoor vindt zo van 1 tot 3 maart 2024 plaats in Glasgow. De exacte data voor het WK in Nanking moeten nog worden vastgelegd. World Athletics begon ook al met het doornemen van de kandidaturen voor de organisatie van het WK indoor van 2026.

Op de voorbije wereldkampioenschappen indooratletiek, van 18 tot 20 maart in Belgrado, pakte de Belgische delegatie twee gouden medailles. De Belgian Tornados wonnen de 4x400 meter en Noor Vidts was de beste in de vijfkamp.