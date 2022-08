Geen breuken voor pechvogel Julian Alaphilippe, die schouder ontwrichtte bij val in Vuelta

Julian Alaphilippe heeft geen breuken opgelopen bij zijn val in rit 11 in de Vuelta. De wereldkampioen schoof onderuit in een bocht en werd kermend van de pijn afgevoerd met een blessure aan zijn schouder. Die blijkt nu ontwricht te zijn geweest, verder onderzoek in het ziekenhuis van Herentals moet duidelijkheid brengen over de periode van inactiviteit.