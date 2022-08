Cian Uijtdebroeks, man van de toekomst? "Een Tour-podium zou geen verrassing zijn"

Cian Uijtdebroeks is nog maar 19, maar schreef nu al een klein beetje Belgische wielergeschiedenis. Met de eindoverwinning in de Ronde van de Toekomst is de eerste stap naar een mooie carrière gezet. Assistent-bondscoach Serge Pauwels zag Uijtdebroeks er met kop en schouders bovenuit steken in Frankrijk. "Op La Madeleine reed hij wattages die neigen naar de top bij de profs."

In het rijtje der groten

1964, Felice Gimondi. 1969, Joop Zoetemelk. 1982, Greg LeMond. 1986, Miguel Indurain. 1988, Laurent Fignon. 2001, Denis Mensjov. 2010, Nairo Quintana. 2017, Egan Bernal, 2018, Tadej Pogacar. Een mooie lijst en allen gingen ze Uijtdebroeks voor als laureaat van de Ronde van de Toekomst. Uijtdebroeks is na Schepers in '77, Bruyneel in '90 en Bakelants in '08 nog maar de vierde Belgische eindwinnaar van het kleine broertje van Ronde van Frankrijk. "Met alle respect voor de voormalige Belgische winnaars, maar Cian zie ik dichter aanleunen bij topklassementen in grote rondes", voorspelt Serge Pauwels. Serge Pauwels was als rechterhand van bondscoach Sven Vanthourenhout aanwezig in Frankrijk. "Superlatieven schieten tekort, hij was als jongste van het pak duidelijk de beste. Op La Madeleine reed hij zelfs wattages die neigen naar de top bij de profs."

Met alle respect voor de voormalige Belgische winnaars, maar Cian zal dichter aanleunen bij topklassementen in grote rondes. Serge Pauwels

Stap voor stap en geen enkele overslaan

Cian Uijtdebroeks gooide bij de junioren al hoge ogen door met veel overmacht - een voorsprong van meer dan 4 minuten - de Classique des Alpes te winnen. Na ook Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen te hebben bij de junioren werd hij druk gesolliciteerd door WorldTour-ploegen.

Quick Step, Jumbo-Visma en Team DSM vingen bot, Bora-Hansgrohe gaf hem het beste gevoel. Een beredeneerde keuze tekenend voor wie hij is als persoon. "Hij is slim en enorm volwassen, hij denkt mee en zal geen stappen overslaan."

Volgens Pauwels is Bora-Hansgrohe daarin een uitstekende match. "Ook al sprong hij meteen van de junioren over naar de profs, zijn ploeg stippelde het perfecte schakelseizoen uit"

Bora-Hansgrohe is een uitstekende match. Ze kiezen voor een voorzichtige aanpak met niet al te veel koersdagen, waarin hij zijn eigen kans kan gaan. Serge Pauwels

"Ze kiezen voor een voorzichtige aanpak met niet te veel koersdagen. Het seizoen was gericht naar de Ronde van Toekomst. Elke andere koers die hij reed, kreeg hij zijn kans. Daarom reed hij weinig WorldTour-wedstrijden. In elke koers die hij rijdt, wil hij ambitie hebben. Stap per stap, dus." De eerste profstappen zijn nu zeker gezet, want volgens Serge Pauwels is de Ronde van de Toekomst meer dan vroeger een echte waardemeter van het profwielrennen geworden. "Het omvat alles, zoals in de Ronde van Frankrijk. Een proloog, vlakke etappes en dan nog zware passage in de Alpen die heel vergelijkbaar zijn met die bij de profs. Qua deelnemersveld komen alleen de beste beloften er aan de start. Kijk naar die erelijst van de jongste jaren..."

"Uijtdebroeks wilde absoluut de Ronde van de Toekomst rijden. Voor hem was het een leerschool om in de toekomst als kopman een grote ronde te kunnen rijden. Dat is de volgende stap, een deelname aan een grote ronde. Wat mij betreft kan dat volgend jaar al, dan denk ik aan de Giro of de Vuelta." En dan oogt de toekomst mooi, volgens de assistent-bondscoach. "De stap erna is een klassement rijden in een grote ronde. Ik zie hem als ronderenner evolueren en zal niet verrast zijn als hij binnen een aantal jaren op het podium staat van de Ronde van Frankrijk."

Froome-postuur, diesel en liefhebber van slopende slijtageslagen

Toen Uijtdebroeks zijn gele trui mocht aantrekken op het hoogste schavot van het podium in de Tour de l'Avenir viel zijn slanke lichaamsbouw op. Het leverde hem al de bijnaam "De Vliegende Spaak" op, bedacht door zijn vader. "Hij lijkt een beetje op Froome, van wie hij een enorme fan is." "Hij is net als de Brit niet superexplosief, al kan hij wel makkelijker van een groepje wegrijden. Zijn enorme solo's zijn nu al kenmerkend. Hoe zwaarder de slijtageslag, hoe beter hij zich voelt, Cian teert op slopende koersdagen. Een beetje als een diesel met een grote inhoud."

"Dat geldt ook voor zijn persoonlijkheid", trekt Pauwels de lijn door, "en dat zal hem helpen om te gaan met een eventuele hype, zoals met Evenepoel het geval was. Zijn focus is zijn kracht."

Hij staat sterk in zijn schoenen. Dat zal hem helpen om met een eventuele mediahype, zoals dat met Evenepoel het geval was, om te gaan. Serge Pauwels