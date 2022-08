Cian Uijtdebroeks, nog maar 19 jaar, wint de Ronde van de Toekomst

Cian Uijtdebroeks had de voorbije 2 dagen zijn concurrenten al met de rug tegen de muur gezet en in de laatste etappe - over onder meer de Iseran - legden de uitdagers van onze landgenoot zich min of meer neer bij zijn suprematie.

"Mijn ploegmaats zijn tot het gaatje gegaan"

"Het was toch nog een harde etappe", reageerde de eindwinnaar. "Ik had een mooie bonus in het klassement van meer dan een minuut, maar die voorsprong kan je anderzijds ook snel verspelen."

"Mijn ploegmaats waren vermoeid, maar ze hebben werkelijk alles gegeven om de boel te controleren. Ze hebben afgezien en ze zijn tot het gaatje gegaan."

"In de afdaling van de Iseran vielen ploegmaats van Jumbo-Visma me aan, maar William Junior Lecerf heeft het beestig goed gedaan. Hij sloeg alle aanvallen af."

Uijtdebroeks zat in het geel te genieten als een kind in een snoepwinkel. Zegt dit ook iets over de Tour bij de grote jongens?

"Als kind droom je van het geel in de Tour, maar dit is ook al een droom. Je weet nooit wat er mogelijk is in de toekomst."

"Nu zal ik eerst even herstellen en via een stage bouw ik dan op voor de Italiaanse najaarskoersen bij de profs. Normaal rijd ik geen WK."