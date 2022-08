Cian Uijtdebroeks overleeft "Pogacar-spelletje": "Niet verwacht dat ik dit jaar al kon winnen"

Cian Uijtdebroeks sloeg toe in het loodzware drieluik na de rustdag van donderdag. Hij won vrijdag en zaterdag en kon zondag zijn eindzege bevriezen.

"Het is ongelofelijk. Ik had niet verwacht dat het dit jaar al zou lukken", vertelde de immer goedlachse Uijtdebroeks in onze radio-uitzending tijdens de lange autorit vanuit Frankrijk.

"We hebben er hard voor gewerkt en het is een droom die uitkomt dat ik deze wedstrijd nu al kan winnen."

De slotrit ging over de Iseran en vooral in de afdaling van die col werd Uijtdebroeks nog onder vuur genomen.

De Ronde van de Toekomst is een landenwedstrijd, maar de ploegmaats van Jumbo-Visma zochten elkaar op.

"We kregen een beetje een Tadej Pogacar-effect zoals in de Tour, toen ook hij bestookt werd door Jumbo-Visma."

"Het was zo'n spelletje en we moesten aandachtig zijn, maar met William Junior Lecerf als helper kon ik het fixen."

"Hij heeft alles gegeven en we konden het afmaken", aldus Uijtdebroeks, die zich nu wil focussen op een Italiaans najaar in de schoot van Bora-Hansgrohe.