Voormalig topbokser George Foreman beschuldigd van seksueel misbruik

De vrouwen kenden de intussen 73-jarige Foreman via hun vaders, die beiden werkten voor de oud-bokskampioen bij de zwaargewichten. De ene was zijn sparringpartner en de andere zijn manager.

Volgens Denise S. en Gwen H. bouwde Foreman eerst een vertrouwensrelatie van enkele jaren met hen op, alvorens over te gaan tot het misbruik. Nadien werden ze gedwongen om seks te hebben met hem, op verschillende plaatsen in Californië.

Vorige maand anticipeerde de entourage van Foreman met de publicatie van een verklaring reeds op de aanklacht. "De voorbije zes maanden probeerden twee vrouwen miljoenen dollars te ontfutselen van mezelf en mijn familie", vertelt Foreman daarin.

"Zij beschuldigen mij valselijk van seksueel misbruik dat meer dan 45 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Die beschuldigingen ontken ik dan ook volledig. Aan de zijde van mijn advocaten zal ik mezelf verdedigen in de rechtbank. Ik lok geen gevechten uit, maar ik zal er ook niet van weglopen."

George Foreman is een van de bekendste boksers uit de vorige eeuw. In 1968 werd hij in Mexico-Stad olympisch kampioen bij de zwaargewichten, vervolgens veroverde hij in 1973 de wereldtitel, na een spraakmakende kamp tegen Joe Frazier.

Die wereldtitel moest hij een jaar later reeds afstaan aan Mohamed Ali, na een legendarisch gevecht in de toenmalige Zaïrese hoofdstad Kinshasa, dat later bekend zou worden als 'The Rumble in the Jungle'.