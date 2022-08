BEKIJK: Oekraïner Oleksandr Usyk behoudt zijn wereldtitels na titanengevecht tegen Anthony Joshua

In september 2021 namen Joshua en Usyk het in een eerste titelgevecht op tegen mekaar in het stadion van Tottenham in Londen. De Oekraïner won toen na unanieme beslissing van de drie juryleden.

Nu werd de kamp in Saoedi-Arabië afgewerkt en opnieuw trok Usyk (verrassend) aan het langste eind. De twee hielden mekaar de hele kamp in evenwicht, maar uiteindelijk ging de overwinning opnieuw naar de Oekraïner, die zes maanden geleden nog vocht tegen het Russiche leger in zijn thuisland.

Usyk werd in 2012 olympisch kampioen bij de zwaargewichten en won nadien al zijn professionele kampen. Hij behoudt dankzij zijn zege zijn wereldtitels in vier van de vijf belangrijkste boksbonden.

De drie juryleden waren het in tegenstelling tot een jaar geleden niet eens. De grotere en zwaardere Joshua kreeg één keer het voordeel van de twijfel (115-113), Uysk twee keer (115-113 en 116-112). Na het horen van de uitslag stak Usyk zich achter de Oekraïnse vlag weg in tranen. Hij blijft ongeslagen (20-0) in zijn carrière.