Europese bokstitel geeft Vasile Usturoi vleugels: "100% van overtuigd dat ik olympische medaille kan winnen"

Geboren in Roemenië, op z'n 12e naar België verhuisd en al 6 jaar deel van de nationale boksselectie. Dat is de voorgeschiedenis van Vasile Usturoi in een notendop. In ons land maakt hij werk van een succesverhaal.

Voor het eerst sinds 1951 zorgde Usturoi ervoor dat een Europese bokstitel in de handen van een Belg kwam. "Ik realiseer het me nog steeds niet", reageert het 25-jarige vedergewicht. "Soms zeg ik nog tegen mezelf: "Wauw, dit is ongelooflijk.""

"Het feit dat het zo lang geleden was, deed mensen twijfelen. Maar ik toonde dat het toch mogelijk was. Dat "zelfs" een Belg hierin kon slagen."