Vasile Usturoi bezorgt België goud op het EK boksen (en dat was al geleden van 1951)

Vasile Usturoi was vrijdag al zeker dat hij de eerste Belg sinds 1955 was die een medaille zou winnen op het EK boksen (voor amateurs). Maar de 25-jarige Usturoi wou duidelijk meer.

In de Armeense hoofdstad Jerevan kreeg hij thuisfavoriet Artoer Bazejan tegenover zich. Usturoi, een Schaarbekenaar die geboren is in Boekarest, begon afwachtend in de 1e van 3 rondes. Hij moest die ronde aan de Armeniër laten.



In de 2e ronde gooide Usturoi het over een andere boeg. Hij nam afstand van zijn favoriete verdedigende houding en nam de bovenhand. Usturoi trok die lijn door en won overtuigend de 3e ronde.



Goud dus voor België op het EK boksen! En dat was al geleden van 1951.

België boert goed in het boksen, want in november veroverde Victor Schelstraete nog de eerste Belgische medaille ooit op het WK boksen voor amateurs.