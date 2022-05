Is Europese titel voorbode van Belgisch bokssprookje? "We willen 2 olympische medailles in Parijs"

Op het EK judo in Jerevan (Armenië) stond vandaag een Belg op het hoogste schavotje. Vasile Usturoi versloeg in de categorie tot 57 kilogram thuisbokser Artoer Bazejan.

De eerste Belgische EK-medaille sinds 1955, de eerste Europese titel van een Belg sinds 1951.

"Vasile is een Roemeense jongen die op 12-jarige leeftijd naar België is gekomen. Ik heb hem in 2016 opgemerkt, vanaf toen werken we elke dag samen", zegt Hubert Fierens, trainer van de Vlaamse boksliga.

"Ik heb er altijd in geloofd dat Vasile Europees kampioen zou kunnen worden. En ik zal een nog straffere uitspraak doen: ik zie Vasile ook een olympische medaille pakken."



Wat is dan de grote sterkte van Usturoi? "Hij is heel beweeglijk en kan heel goed anticiperen op de fouten die de tegenstander maakt."

"Hij lokt dus fouten uit bij de tegenstander en reageert heel snel wanneer de tegenstander een fout maakt. Vasile is heel explosief, daar hebben we heel hard op gewerkt."