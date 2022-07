Oshin Derieuw verdedigt in oktober WBA-titel: "Als ik die kamp win, is wedstrijd in Verenigde Staten volgende stap"

"Ik moest meteen op de trein springen. Het is een gewichtscategorie hoger, maar dat is iets wat ik al eerder deed. Ik zie het helemaal zitten, want als ik die kamp win, mag ik tegen de onbetwiste kampioene Jessica McCaskill vechten."

Ik heb iemand nodig die me begrijpt, weet waar ik naartoe wil en in me gelooft.

In Noord-Frankrijk bereidt Derieuw zich voor op de kamp(en) van haar leven. Waarom bleef ze niet in Vlaanderen? "Ik heb daar mijn hart verloren door de manier waarop ze omgaan met atleten", reageert ze.

"Ik word daar heel goed omringd, mijn coach is familie voor me. Ik ben een emotionele atleet en heb iemand nodig die me begrijpt, weet waar ik naartoe wil en in me gelooft. Met een blik verstaan we elkaar, dat is nodig."