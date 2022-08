Kim Clijsters is nieuwe erevoorzitster van Tennis Hall of Fame: "Mezelf ten dienste stellen van de sport"

In april dit jaar zette Kim Clijsters een punt achter haar kortstondige comeback. In de zomer van 2019 kondigde ze die nog aan, maar omwille van blessures en de coronapandemie kwam die nooit echt van de grond.

Met haar gloednieuwe functie als erevoorzitster van de International Hall of Fame blijft Clijsters dus wel actief in de tenniswereld: "Ik ben in de wolken met deze nieuwe uitdaging en het is een kans om mezelf ten dienste te stellen van de sport", klinkt het in een eerste reactie.

"De International Tennis Hall of Fame verricht belangrijk en inspirerend werk. Ik ben altijd op zoek naar manieren om actief te blijven in de tenniswereld. Ik zal er alles aan doen om de organisatie te helpen groeien en wil de tennisfans over de hele wereld met elkaar in contact brengen door middel van de geschiedenis van onze sport."