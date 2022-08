Dominique Monami over nakend afscheid S.Williams: "Ze gaf vrouwentennis totaal ander gelaat"

Er lijkt een einde van een tijdperk aan te komen in het vrouwentennis. In een interview met het magazine Vogue liet de 23-voudige grandslamwinnares Serena Williams verstaan dat ze na dit seizoen waarschijnlijk een punt zet achter haar tenniscarrière. Dominique Monami en Dirk Gerlo analyseren Williams' carrière.

"Een echt icoon, wat ze betekent voor het internationale tennis valt niet te onderschatten", aldus Dominique Monami. De voormalige Belgische tennisster speelde eind jaren 90 nog tegen de Amerikaanse en laat er weinig twijfel over bestaan: het vrouwentennis zal met Serena Williams een enorm belangrijke figuur verliezen. "Ze heeft het vrouwentennis een ander gelaat gegeven", gaat Monami verder. "Het powertennis was duidelijk haar stijl en dat heeft ze zich eigen gemaakt. Ze kon tegenstanders echt overpoweren met haar explosiviteit. Net als haar zus Venus was ze dan ook nog eens mentaal ijzersterk." Dat powertennis kende nadien een sterke opmars: "Ook onder meer Amélie Mauresmo en Kim Clijsters gingen dat soort tennis aannemen, terwijl voordien vooral stijl en techniek van belang waren. Eigenlijk is de manier waarop Williams speelt niet aan te raden, maar ze won wel zo goed als alles." Die power heeft Williams nog steeds, maar vooral het loopwerk maakt het haar steeds moeilijker om nog wedstrijden te winnen. "Op Wimbledon zag je dat ze nog steeds hard kan slaan, maar ze is trager geworden en maakt meer fouten. Ze heeft moeite met de verplaatsingen en staat niet altijd meer goed."

Op zoek naar een leading lady

Dominique Monami kan de belangrijke rol die Serena Williams vertolkte niet genoeg benadrukken. "Ze is absoluut een tennisicoon." "Ze betekent zo veel voor het tennis, het is een wereldster en niet alleen op tennisvlak. Ze is een echte businessvrouw, een mama en een voorbeeld voor vele vrouwen." Toch is er ook wel puntje van kritiek: "Williams is soms ook wel een dramaqueen geweest en ze was niet altijd even correct op de baan. Ze ging vaak in discussie en hoewel ze een enorme kampioen is, stemde haar gedrag daar niet altijd mee overeen." "Federer wordt vaak gezien als de beste aller tijden, maar dat komt ook omwille van zijn houding. Dat speelt echt wel mee in die discussie." Iemand die de enorme schoenen van Williams kan vullen, ziet Monami ook niet meteen: "Ashleigh Barty is plots gestopt en momenteel is enkel Iga Swiatek iemand die regelmatig kan blijven winnen, maar 23 grandslams is andere koek. Dat lijkt me nu niet haalbaar." "Het blijven presteren over meerdere jaren en zelfs generaties maakt Williams ook zo bijzonder. Ze inspireerde enorm veel jonge tennissters met wie ze vandaag op de baan staat."

Dominique Monami kwam Serena Williams in het enkel- en dubbelspel tegen.

Dirk Gerlo: "Geen verrassing dat het nu zal stoppen"

Sporza-tenniscommentator Dirk Gerlo volgt de carrière van Serena Williams ook al tientallen jaren op de voet en wilde nog wel wat kwijt over de 40-jarige Amerikaanse: "Dit afscheid zat er uiteraard wel aan te komen." "Eind september zal ze 41 worden en dan ben je eigenlijk al lang over je -tussen aanhalingstekens- vervaldatum. Vorig jaar speelde ze slechts 1 wedstrijd op Wimbledon en dan was het al de vraag of ze nog zou terugkeren." "Enkele weken geleden was ze dan toch terug op Wimbledon, maar ging het al heel snel mis tegen de Française Harmony Tan. Nu heeft ze gekozen voor Toronto en dan hoogstwaarschijnlijk Cincinnati en de US Open waar dan vermoedelijk een groot afscheid zal volgen."

Williams kwam niet verder dan de eerste ronde op Wimbledon.

