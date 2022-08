Serena Williams hint daags na zege op afscheid: "Het aftellen is begonnen"

Na de match vertelde een ontspannen Serena Williams op haar persconferentie dat ze "licht ziet aan het einde van de tunnel", waarna een bulderlach volgde.

"Ik kom er dichter bij, ik kan er zelfs niet op wachten. Neen, ik ben niet aan het grappen", hintte ze duidelijk op haar pensioen.

"Wat dat licht dan betekent? Vrijheid. Ik houd van tennis, maar ik kan dit niet eeuwig blijven doen."

Ook in het magazine Vogue praat Williams openlijk over een afscheid van het tennis. Er wordt vermoed dat ze eind augustus/begin september een einde op de US Open in gedachten heeft.

"Ik ben geen fan van de term "pensioen". Dat is niet modern", zegt ze in het artikel. "Ik heb het meer voor "evolutie". Ik glijd weg van het tennis richting andere zaken die belangrijk voor me zijn."

"Het aftellen is begonnen", vervolgt Williams op Instagram. "Ik moet me focussen op het moederschap. Ik ga nog genieten van de komende weken."

"Ik ga eerlijk zijn: er schuilt geen geluk voor mij in dit onderwerp", klinkt het. "Ik voel vooral pijn. Dit is het zwaarste wat ik me ooit had kunnen inbeelden. Ik haat het. Ik wil niet dat het voorbij is, maar aan de andere kant ben ik klaar voor wat komt."