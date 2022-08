Ook in Granby is Alison Van Uytvanck er niet bij, raakt ze op tijd fit voor de US Open?

Van Uytvanck was in Canada voorzien als tweede reekshoofd. Ze zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA-119), maar ondertussen is haar naam verdwenen van de hoofdtabel.

Wellicht is Van Uytvanck nog niet hersteld van de hernia die haar ook al weghield van het toptoernooi in Cincinnati.

In Granby krijgen de speelsters een laatste kans om met een goed gevoel naar de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen, af te zakken. Greet Minnen (WTA-109) en Maryna Zanevska (WTA-97) komen er wel in actie.