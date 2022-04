Sabine Appelmans: "Kim Clijsters wist zelf ook dat haar comeback een risico was"

In september 2019 ontketende Kim Clijsters een kleine schokgolf met haar comebackplannen.

"Het was een zeer ambitieus project en ik geloofde er wel in", vertelt Sabine Appelmans nu Clijsters er een punt heeft achter gezet.

"Ik dacht: Kim heeft zoveel talent en als ze het echt wil en er hard voor traint, dan kan het. Maar corona heeft er mee een stokje voor gestoken. Zo wilde Kim met haar familie reizen, maar dat ging niet."

"Nu is ze ook weer twee jaar ouder, de concurrentie is beter geworden en Kim heeft waarschijnlijk zelf ook ingezien dat het niet meer haalbaar is."

Clijsters maakte het zichzelf ook niet makkelijk. "Ze begon meteen met hele grote toernooien tegen de toppers. Daarna kwam de vraag of ze kleinere toernooien zou spelen om ritme op te doen, matchen te winnen en zo te stijgen op de ranking."

"Dat is niet gebeurd en zo werd het moeilijk. Na verloop van tijd krijg je dan ook geen wildcard meer."

Is deze terugkeer dan een flop? "Je kan het misschien zo wel stellen, al wist ze wel dat het een risico was."

"Ze wilde achterhalen wat ze het liefste deed als ze opstond. Bij haar was dat op het hoogste niveau tennissen. Ze heeft dat eventjes kunnen doen, maar iedereen verwacht dan resultaten. Daar is ze niet in geslaagd."