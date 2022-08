Hamilton en Verstappen willen Spa op F1-kalender houden: "Maar er spelen ook andere zaken"

Voor de Grote Prijs van Frankrijk viel eerder deze week al de hakbijl, die voor Spa ligt nog in de handen van de beul, maar het lijkt bijna onafwendbaar dat ook de GP van België in 2023 niet meer op de F1-kalender staat.

"Het is mijn favoriete circuit", zegt wereldkampioen Max Verstappen. "Puur sportief gezien móét het op de kalender, maar ik snap dat er ook commerciële overwegingen zijn. Het is altijd heel lastig om daar een balans in te vinden."

Eenzelfde geluid horen we bij zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. "Dit circuit maakt deel uit van de geschiedenis van onze sport. Het is een van de beste circuits ter wereld. Als racer wil je dit niet kwijt."

"Maar als je de Formule 1 bekijkt als een bedrijfsleider, dan moet je ook andere dingen in de weegschaal leggen. Ik weet niet hoe het er dan uitziet. Ze hebben hier net wel geïnvesteerd en verbeteringen aangebracht. Hopelijk lokken ze zo ook de MotoGP naar dit circuit en is een lange toekomst verzekerd."

"Het is nog niet beslist", geeft Verstappen de Belgische F1-fans en zijn collega's hoop. "Het zou fijn zijn mocht het blijven. Maar nóg fijner zou zijn dat ik hier dit jaar eens écht kan winnen."