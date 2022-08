MotoGP haalt mosterd bij Formule 1: vanaf 2023 wagen rijders zich aan sprintraces

In de Formule 1 is nog niet iedereen overtuigd van het concept, maar de MotoGP gaat vol voor raceweekends met sprintraces. Na de coronacrisis blijft het grote kijkerspubliek uit, dus grijpt de Internationale Motorfederatie in.

"We zagen dat het kampioenschap meer zichtbaarheid moest krijgen", zei voorzitter Jorge Viegas. "We hebben meer publiek nodig, dus moeten we een beter programma aanbieden en de zaterdag aantrekkelijker maken."

De sprintraces in de MotoGP worden geen blauwdruk van die in de koningsklasse van de autosport. De winnaar krijgt niet de helft van de punten, maar slechts 8 stuks. Ook heeft het resultaat van de race geen invloed op de kwalificatiepositie, die nog steeds voor de sprint bepaald wordt.

Niet iedereen is fan van het concept. Regerend wereldkampioen en WK-leider Fabio Quartararo (Yamaha) vindt het maar "een ontzettend dom idee". Hij vreest dat het drukke weekend een fysieke tol zal eisen voor de rijders.