F1-teams vragen meer sprintraces, FIA staat op de rem

Formula One wil het aantal sprintraces volgend seizoen van drie naar zes opkrikken. Dat voorstel werd tijdens een bijeenkomst van de Formula 1 Commission in Londen unaniem goedgekeurd door het management en de tien renstallen van de koningsklasse, maar er is een kink in de kabel. De Internationale Automobielfederatie FIA stelt voorlopig zijn veto.