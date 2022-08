Gerben Thijssen likt zijn wonden na crash in laatste 500 meter: "Maar ik ben wel wat pijn gewoon"

"Iemand van Cofidis liet zich uitzakken, maar twijfelde of hij links of rechts zou kiezen. Boy van Poppel moest in de remmen, ik smijt de remmen dicht en en kom ten val", legt Gerben Thijssen zijn pechverhaal uit.

Een gescheurde broek en schaafwonden op benen en billen, dat is op het eerste gezicht het verdict voor Gerben Thijssen. Toch maakt hij zich ook zorgen om zijn enkel.

"De schaafwonden? Die maken me niet zoveel uit. Ik ben wel wat gewoon van pijn. Mijn enkel doet het meeste pijn. Daarvoor gaan we straks nog enkele scans laten nemen."



"We wachten sowieso tot morgen om te beslissen of ik weer start. Als ik in staat ben om te rijden, ga ik sowieso rijden. Ik ga het niet zomaar weggeven."