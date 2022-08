De Belgian Cats kloppen Europees kampioen Servië in eerste oefenpot

Zo'n nagelbijter werd het uiteindelijk niet, want de Belgische tussensprint in het derde kwart was overduidelijk.

De Cats (FIBA-5) rateerden in Leuven een beetje hun start, maar kwamen toch snel in de match. In de eerste helft gaven ze elkaar geen duimbreed toe: 37-36.

België-Servië: 70-59

Julie Vanloo: "We weten nu echt waar we staan"

Julie Vanloo: "17 punten, dat geeft me kippenvel. Het is leuk om zo voor de Cats te spelen. Ik krijg vertrouwen van de bondscoach. Ik weet perfect wat hij van mij verwacht en ik ben blij dat ik dat kan tonen. Maar ik kan nog beter. Ik ben nog niet in topvorm."

"Onze start was een beetje aarzelend. Misschien misten we wat ritme, maar daarna vonden we onze tweede adem. Defensief zat het goed. Wij speelden ook zonder Emma (Meesseman) en Julie (Allemand), terwijl Servië nagenoeg voltallig is. We zijn goed gestart en we weten nu echt waar we staan."

Antonia Delaere: "Servië is een fysieke ploeg en daar hebben we het nooit gemakkelijk tegen, maar we hebben het goed opgelost. Er zijn nog werkpunten, maar voor onze eerste voorbereidingsmatch mogen we tevreden zijn."

"Misschien was er aanvankelijk wat stress en waren er nog geen automatismen na 2 trainingsweken, maar we mogen het hier niet bij laten. We moeten blijven bouwen. Op het WK zal het niveau 10 keer sterker zijn."