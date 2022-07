Kangoeroes Mechelen haalt Heleen Nauwelaers na 5 jaar weer naar België

De 26-jarige Belgische international (75 caps) verliet Sint-Katelijne-Waver om haar geluk in het buitenland te beproeven.

Eerst in Frankrijk bij Mondeville (2017-2018), daarna in Spanje, waar ze speelde voor Bembibre (2018-2020) en Tenerife (2020-2021) in Divisie 1, en vorig seizoen Granada in Divisie 2.

Daar telde ze gemiddeld 10,8 punten, 4,4 rebounds en 2,1 assists per wedstrijd.

Granada werd uitgeschakeld in de halve finales van de play-offs van de LF Challenge voor promotie naar Divisie 1.