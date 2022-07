Belgian Cats spelen 9 oefenwedstrijden in aanloop naar WK basketbal

Op zaterdag 20 augustus wordt in Leuven de spits afgebeten met een oefeninterland tegen Servië. Daags nadien is Servië opnieuw de tegenstander, maar dan in Mechelen.



Op vrijdag 26 augustus is Kortrijk de gaststad voor het duel tegen Puerto Rico, een dag later is er de ontmoeting met China in Oostende. Nadien trekken de Cats voor een dubbele confrontatie (1 en 2 september in Pau) naar Frankrijk. Op zondag 4 september wordt er afgesloten met een duel tegen Frankrijk in Kortrijk.



"Op 9 september reizen we af naar Sydney, waar we op 16 en 18 september nog twee bijkomende oefenwedstrijden tegen Japan en Australië zullen spelen", voegt algemeen manager Koen Umans nog toe.



"Naast onze thuishaven Kortrijk, krijgen we nu ook steun van Leuven, Mechelen en Oostende, wat ons uiteraard gunstig stemt."



Op het WK komen de Cats in de groepsfase uit tegen Bosnië-Herzegovina, Puerto Rico, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en China. Voor de Belgen wordt het de tweede deelname. Vier jaar geleden werden ze in Tenerife vierde.