Arkéa-Samsic volgt het voorbeeld van Astana en Movistar en is van kostuum gewisseld in deze Vuelta. De Franse formatie heeft hun rood shirt geruild voor een fluogeel exemplaar om de verkeersveiligheid centraal te zetten. "Het fluogeel symboliseert de zichtbaarheid van alle renners op de weg", legt het team uit. Ook Movistar en Astana komen met een nieuwe trui op de proppen, EF is met een vissershoedje vrij sober deze keer.