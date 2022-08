Van hemelsblauw naar maagdelijk wit. Wielerploeg Astana gooit het over een andere boeg voor de Vuelta. Astana brengt er een stevig blok in stelling. Miguel Angel Lopez, Aleksej Loetsenko en de afscheidnemende Vincenzo Nibali hopen In Spanje de mislukte Tour de France van de ploeg alvast uit te wissen. Zwart op wit dus een ploeg om rekening mee te houden. Bekijk de nieuwe truitjes hieronder.