Grote Prijs van Australië volgend jaar opnieuw begin april op de kalender

Voorheen begon het Formule 1-seizoen in Melbourne, maar dit jaar stond de GP van Australië als derde op de kalender, na Bahrein en Saudi-Arabië.

De grand prix trok in april verspreid over vier dagen bijna 420.000 bezoekers. Dat was de grootste menigte tijdens een sportevenement in een weekend ooit in Australië.

Wereldkampioen Max Verstappen viel uit, Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte de winst in Melbourne.

In juni tekende de GP van Australië een contract tot en met 2035. Met een nieuw contract op zak gaat Melbourne het circuit de komende jaren verder moderniseren. Zo worden de faciliteiten in de pitstraat en de paddock verbeterd.

De kalender voor volgend jaar is nog niet openbaar gemaakt.