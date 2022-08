Vandeweghe: "Het wereldrecord van Popovici is nu al de sportprestatie van 2022"

"Popovici zwemt de tweede vijftig meter in 24"12. Er komt een dag waarop hij onder de 24 seconden gaat. En dat in een strakke zwembroek - niet in zo'n snel pak. Eigenlijk is hij de Usain Bolt van het zwemmen. Popovici zal alleen nog maar verbeteren."

"Maar Popovici is nog veel beter dan de Nederlander", zegt Vandeweghe. "Hij is veel beter bij de start, bij het keerpunt en in zijn onderwaterwerk."

Het zat eraan te komen. In de halve finales van de 100 meter vrije slag op de European Championships kwam Popovici met 46"98 nog net boven de recordtijd van Cesar Cielo uit, maar in de finale deed hij er dan weer vijf hondersten af. En dat op zijn 17e.

Weinig aandacht

En toch blijft de prestatie van het Roemeense fenomeen een beetje op de achtergrond.

"Dat is de schuld van de Europese zwembond. Die koos er zelf voor om zich los te scheuren van de European Championships in München en een eigen EK op te zetten in Rome", zegt Vandeweghe.

"Bij ons is het dan ook pas om middernacht te zien (het EK zwemmen wordt elke nacht gebundeld in een ruime samenvatting op Eén). Dat is niet de schuld van Sporza of van de VRT, maar wel de schuld van die zwembond, die zijn EK per se moest loskoppelen."

En toch stijgt de zwemsport naar een absolute hoogconjunctuur, met heel wat toppers, nog meer buiten Europa.

"Dressel, Chalmers en Milek zullen ook nog heel wat jaren meegaan. Ik zou de mensen aanraden om nu al tickets te zoeken voor de Spelen in Parijs in 2024."