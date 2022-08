Vermoeide Roos Vanotterdijk en Alisée Pisane tikken beiden als 8e aan in finale op EK zwemmen

Het was een drukke dag voor Roos Vanotterdijk in Rome. Het 17-jarige zwemtalent haalde in de ochtend de halve finales op de 100 meter rugslag. Zo moest ze in de avondsessie twee keer het zwembad in duiken.

Eerst in de finale van de 100 meter vlinderslag. Daarin eindigde ze na een te trage start als 8e en laatste. Twintig minuten later moest ze weer aan de bak in de halve finales van de 100 meter rugslag. Een duidelijk vermoeide Vanotterdijk perste er nog 1'01"61 uit, niet genoeg voor de finale.



Vanotterdijk brak geen persoonlijke records, maar mag na een drukke zomer - met 5 medailles op het EK voor junioren - terugkijken op een geslaagd EK. Ze haalde 1 finale en 2 halve finales.