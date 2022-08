Standard moet Noah Ohio 3 tot 4 weken missen met hamstringblessure

De 19-jarige Nederlander liep afgelopen zondag een kleine scheur op in zijn rechterhamstring. Dat heeft Standard zelf bekendgemaakt.

Ohio kwam afgelopen zomer over van RB Leipzig. Tegen Cercle viel hij in, maar de Nederlander moest in de extra tijd alweer naar de kant met een blessure. "Onze club wenst Noah een spoedig herstel toe", klinkt het bij de Luikenaars.

Standard boekte tegen Cercle zijn eerste zege van het seizoen en telt na drie speeldagen vier punten. Morgen/zaterdag volgt de trip naar promovendus Westerlo.