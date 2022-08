Niet De Bruyne of Courtois maar Karim Benzema is UEFA-Speler van het Jaar

Met zijn doelpunten, vaak op cruciale momenten, had Karim Benzema een belangrijk aandeel in de eindwinst van Real Madrid in de Champions League én de Spaanse landstitel.



Hij is, na Franck Ribéry, de tweede Franse laureaat op de erelijst. Benzema volgt de Italiaan Jorginho op.

Voor Kevin De Bruyne was het weer "net niet". Zowel in 2020 als 2021 eindigde hij als tweede, deze keer moest hij naast Benzema ook zijn landgenoot Thibaut Courtois voorlaten. Courtois was dankzij zijn geweldige saves al verkozen tot Man van de Match in de CL-finale.

De UEFA gaf eerder al de plaatsen 4 tot 15 vrij (zonder Belgen). Robert Lewandowski (Bayern, nu Barcelona) eindigde als vierde met 54 punten voor de Kroaat Luka Modric (Real, 52 punten).