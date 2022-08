Huiswerk is af voor Antwerp Giants na komst van Amerikaan Reggie Upshaw

Upshaw was afgelopen seizoen actief bij het Oekraïense Budivelnyk Kyiv en het Duitse Mitteldeutscher BC.

De 27-jarige Upshaw deed eerder ervaring op in Spanje (BC Andorra), Italië (Reggio Emilia) en Israël (Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv) en vervangt bij de Giants zijn landgenoot Cameron Krutwig.

"Hij is een veelzijdige en energieke speler. Hij kan zijn teamgenoten goed sturen op het veld en is sterk in de rebound", klinkt het.

Upshaw is de laatste aanwinst van de Giants, zo bevestigt de ploeg. Met tien profspelers is de kern van coach Ivica Skelin compleet.

Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Seppe D'Espallier, Thijs De Ridder en Quinten Smout zijn de vijf Belgische profs en Quentin Goodin, Maurice Watson, Royce Hamm, Arik Smith en Reggie Upshaw zorgen voor de buitenlandse inbreng.