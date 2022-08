Vrouwen Trek-Segafredo blazen tegenstand weg in ploegentijdrit in Zweden

Met een ploegentijdrit van 35,6 kilometer begon de Vargarda WestSweden meteen met een pittige teambuilding.

Alle ogen waren gericht op Trek-Segafredo, dat ook in de laatste editie in 2019 de ploegentijdrit won. En de ploeg rond Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij stelde niet teleur. Ondanks het snelle afhaken van twee pionnen klokten ze de snelste tijd (44'56").

Team SD Worx, dat slechts met 5 rensters aan de start stond, was 38 seconden trager. Ze verloren in de slotfase nog wat kostbare seconden door bijna een verkeerde afslag te nemen. De derde plek was voor Team DSM, op 49 seconden.