Jumpingteam en (para)dressuurploeg willen zich op WK ruitersport al plaatsen voor Parijs 2024

In Herning liggen olympische tickets klaar voor ploegen in de disciplines dressuur, paradressuur en jumping. Wendy Laeremans, sportief directeur van de Belgische Ruitersportfederatie, is ervan overtuigd dat België zich in de 3 onderdelen kan plaatsen voor Parijs.

Zaterdag begint het WK met de Grand Prix dressuur over twee dagen. "Met Larissa Pauluis (op First-Step Valentin) en Domien Michiels (op Intermezzo van het Meerdalhof) hebben we twee combinaties die op internationaal niveau al de nodige ervaring hebben opgedaan", zegt Laeremans.

"De ploeg wordt aangevuld met twee jonge toptalenten, Charlotte Defalque en Lore Vandeborne. Als deze mix van ervaring en toptalent erin slaagt om zijn normale niveau te halen en dus geen grove fouten maakt, moet het team zich kunnen kwalificeren voor Parijs 2024. Een plaats in de top 6 volstaat hiervoor en behoort zeker tot de mogelijkheden."

Voor de paradressuur volstaat een plaats in de top 7 om de Spelen van Parijs te halen. "Met Michèle George, Manon Claeys, Barbara Minneci en Kevin Van Ham komen onze allerbeste paradressuurruiters aan de start. Ook van dit team verwacht ik dat zij zich kunnen kwalificeren."

Jérôme Guéry (op Quel Homme de Hus), Gregory Wathelet (op Nevados S), Nicola Philippaerts (op Katanga van het Dingeshof) en Jos Verlooy moeten ook in de top van de landencompetitie eindigen om naar Parijs te kunnen. De jumpingcompetitie begint volgende week woensdag.

"Na het brons op de Spelen van Tokio vorig jaar ga ik ervan uit dat zij zich probleemloos gaan plaatsen", rondt Laeremans af. "De kwalificaties per ploeg in de drie disciplines is voor ons het eerste doel voor dit WK. Al wat er individueel aan medailles naar huis wordt gebracht, is heel mooi mee genomen."