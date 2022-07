Jérôme Guéry laat zege in Knokke liggen bij laatste hindernis

Jérome Guéry leek de snelste foutloze barrage te gaan springen in Knokke, maar op de allerlaatste hindernis stootte Quel Homme nog een balk af. Een vijfde plaats was het gevolg.

De 50-jarige Peder Fredricson was met de 16-jarige ruin All In de snelste in drie foutloze combinaties. De Braziliaan Bernardo Cardoso De Resende Alves werd met Mosito op veertien honderdsten tweede, de Nederlander Maikel van der Vleuten met Beauville op 61 honderdsten derde.

Zo haalden geen Belgische ruiters het podium, maar wel drie Belgische paarden. All In is een Belgisch Sportpaard (SBS), Mosito een BWP-hengst en Beauville een Zangersheide-ruin.

Guéry slaagde er als enige Belg in de barrage met zeven te bereiken. Pieter Clemens, met Hulde elfde, Olivier Philippaerts, met Le Blue Diamond zestiende, en Niels Bruynseels, met Delux negentiende, konden de foutenlast tot vier punten beperken.