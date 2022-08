Jürgen Klopp windt zich nu al op: "Drukke kalender is zoals met het klimaat"

Liverpool draait zijn motor zaterdagmiddag op gang tegen Fulham en Jürgen Klopp hoopt dat zijn kern over een extra versnelling beschikt.

Het voetbalseizoen wordt namelijk in twee stukken gekapt door het WK in Qatar en de tsjokvolle (Engelse) kalender is zo nog wat uitdagender geworden dan in een normaal jaar.

Jürgen Klopp laat geen kans liggen om het speelschema onder vuur te nemen en vuurde vandaag al zijn eerste pijlen af.

"Als je de finale van het WK speelt, dan begint een week later de competitie al", schetste hij nog eens.

De Premier League ligt stil van 12 november tot Boxing Day, het WK werd tussen 21 november en 18 december gepropt.

"Als iedereen na dat WK een pauze zou krijgen, vind ik het geen probleem. Dan heb ik het over een echte winterstop van enkele weken zoals ik in Duitsland als speler vaak heb meegemaakt."