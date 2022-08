Thomas Buffel: "Als Rangers-supporter heb ik ook wel genoten van Union en zijn fans"

"Ik was daar als supporter van Rangers, maar als ik zag voor hoeveel enthousiasme de fans van Union zorgden, heb ik daar ook wel van genoten. Op dat moment moet je ook even chauvinistisch zijn en zeggen dat het een meerwaarde was voor het Belgische voetbal", vertelt Thomas Buffel.

"Ik was toch wel verbaasd hoe flets Rangers voor de dag kwam. Ze hadden niet echt de drang naar voren toe. De opbouw verliep te traag en ze hadden moeilijkheden om de aanval van Union te ontwrichten."



Volstaat de 2-0-bonus voor Union, of gaat het zich die gemiste kansen nog beklagen volgende week in een kolkend Ibrox? "Ik denk als ze hetzelfde niveau en dezelfde organisatie kunnen houden dat 2-0 genoeg kan zijn", meent Buffel. "Natuurlijk is Ibrox wel gekend voor de sfeer. Union zal niet onder de indruk mogen zijn van de 50.000 fans, want dan kan het soms snel gaan."

"Anderzijds, die 2-0 geeft Union misschien wel de kans om nog beter in de organisatie te blijven staan en er op de juiste momenten uit te komen. Daar zullen ze een goed evenwicht in moeten vinden om ook wat gevaar te stichten."