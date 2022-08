Thomas Buffel waarschuwt Union: "Opletten voor de snelle flankaanvallers van Rangers"

Drie jaar voetbalde Thomas Buffel voor Rangers. De voormalige aanvaller koestert mooie herinneringen aan zijn periode in Schotland. "Het is een heel speciale club, met heel veel supporters. Ibrox zat altijd vol met 50.000 fans. Het was altijd een geweldig gevoel om daar te spelen voor al die enthousiaste fans", zegt Buffel.



"Rangers is een club met een heel rijke geschiedenis. Er zijn veel goeie voetballers gepasseerd. Ze zijn trots op al hun titels en dat stralen ze ook uit. Vanaf dag één merk je dat je moet meegaan in dat verhaal. De uitstraling van de club dragen ze hoog in het vaandel."



Op het veld verwachten de fans totale overgave van de spelers. "Die mentaliteit is heel belangrijk. Als je altijd tot het uiterste gaat, word je op handen gedragen door de fans. Daarnaast is Rangers een club die tactisch en technisch goed probeert te voetballen."