Sporza Tour Femmes: "Van Vleuten kan de Tour de volgende jaren blijven winnen"

"Ik zie momementeel niemand in het peloton die het niveau kan halen dat Van Vleuten nu haalt", vertelt Van Gucht.



"Er zijn een aantal vaste waarden in het peloton zoals Niewiadoma en Longo Borghini, maar die zie ik niet meer spectaculair verbeteren."



Ik heb bovendien ook mijn vragen bij de groeimarge die Demi Vollering nog heeft."



"Je mag niet vergeten dat Vollering nog pas begonnen is in 2019. Ze heeft veel minder trainingskilometers in de benen. Die heeft Van Vleuten in overvloed", vindt Beyen.



"Ik zie haar voor alle duidelijkheid wel ooit de Tour winnen", vertelt Van Gucht. "Ze is de op één na beste, en kan zeker winnen als Van Vleuten ermee stopt. Haar niveau is gewoon ongezien in rittenkoersen."