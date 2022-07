Julian Alaphilippe moet Ronde van Wallonië verlaten met corona

Alaphlippe, die na zijn breuken in Luik-Bastenaken-Luik in Wallonië zijn rentree maakte, testte positief op het coronavirus.



De Fransman, die zaterdag de eerste rit won op de Muur van Hoei, werd gepasseerd voor de Tour. Na een trainingskamp moest de Ronde van Wallonië hem op weg zetten naar de Vuelta en het WK.



De toprenner van Quick Step-Alpha Vinyl moest in de 2e rit zijn leiderstrui afstaan aan Robert Stannard.