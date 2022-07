De Tour van Jumbo-Visma: bekijk 6'30" Nederlandse, Belgische én Deense dominantie

Jumbo-Visma is de grote slokop van de afgelopen Tour de France. Met de gele, de groene, de bolletjestrui, de prijs voor de superstrijdlust én zes ritoverwinningen was het de Tour van Jumbo-Visma. De ploeg van Vive le Vélo zette de Tour van Van Aert, Vingegaard en co. in de verf met een mooie, minutenlange reportage.