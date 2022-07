Vingegaard stelt eindzege veilig: "Dit is het hoogste in het wielrennen"

Met een brede glimlach bolde hij over de meet. Je zou voor minder als je net de Tour de France op je naam hebt geschreven. Een emotionele Jonas Vingegaard had het lastig om zijn daden in woorden om te zetten.

"Dit betekent alles. Het is echt ongelooflijk. Het is moeilijk voor mij om het in woorden te beschrijven. Dit is het grootste in het wielrennen. We hebben het gewoon gedaan. Dat mijn twee meisjes (zijn vriendin en dochter, red.) aan de finish stonden betekent zelfs meer voor mij."



Vingegaard vertelde het allemaal met een krop in de keel. "We dachten allemaal aan wat er twee jaar geleden gebeurd was", refereerde hij naar de tijdrit op La Planche des Belles Filles toen Tadej Pogacar de eindwinst van Primoz Roglic afsnoepte. "Ik ga niet zeggen dat ik schrik had, maar het zat in ons hoofd. We wilden niet dat het nog eens zou gebeuren."

Vingegaard had nog mooie woorden voor zijn ploegmaats. "Het hele team is ongelooflijk. Het laat zien hoe close iedereen is met elkaar. Dat is iets speciaals in deze ploeg. Iedereen is blij voor elkaar. Ik ben blij dat Wout vandaag gewonnen heeft. Deze jongens zijn echt mijn vrienden. Sorry, ik heb er geen woorden voor."