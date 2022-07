Cynthia Bolingo duikt bij tweede wedstrijd onder de EK-limiet

Cynthia Bolingo maakte indruk op de Flanders Cup in Huizingen met winst in 51"19 bij wat pas haar tweede wedstrijd was na een zware operatie aan de knie.

De limiet voor München staat op 51"70. Daar dook Bolingo, die vorige week nog maar haar comeback maakte met 52"08, dus ruim onder.

In februari liep Bolingo op het BK indoor een zware knieblessure op. Dat ze zich nu alsnog individueel voor het EK weet te plaatsen, is knap. Haar nationale record staat sinds vorig jaar op 50"29.

Ook collega-Belgian Cheetah Hanne Claes presteerde uitstekend in Huizingen. Ze bracht er haar persoonlijk record naar 51"85.