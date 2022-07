Klaas Lodewyck over Fabio Jakobsen: "Hoe hij nu afziet, valt in het niets met wat hij heeft meegemaakt"

Het waren een van de meest beklijvende beelden van deze Tour de France: een zwalpende Fabio Jakobsen die in de laatste meters van Peyragudes binnen de tijdslimiet probeert te geraken. Aan de finish staan zijn ploegmaats en de stafleden van Quick Step-Alpha Vinyl hem luidkeels aan te moedigen.

"Het was een dubbeltje op zijn kant gisteren", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. "En vandaag zal niet anders zijn."

Maar waarom werd Jakobsen gisteren schijnbaar 'aan zijn lot overgelaten' door zijn ploegmaats? "We wisten dat het nipt zou worden, dus hebben we aan de voet iedereen zijn eigen gang laten gaan."

"We weten dat Fabio bepaalde wattages bergop kan trappen en dat houden we zolang mogelijk vol. Als hij hetzelfde niveau haalt als gisteren is het mogelijk."

Het goeie humeur van de Nederlander lijdt er in ieder geval niet onder. "Sinds zijn val (Jakobsen crashte erg zwaar in de Ronde van Polen) staat hij heel positief in het leven. Hij geniet van het fietsen. Hoe hij hier afziet, valt ook in het niets met wat hij heeft meegemaakt."

En als het straks lukt, dan wacht misschien de verlossing, met nog 2 sprintkansen. "Ons eerste doel is vandaag op tijd binnenkomen. Dan zien we wel. Wij zijn vooral gericht op de rit naar Parijs: dat is voor ons het belangrijkste."