Sporza Tour: "Er is echt geen halve procent verschil tussen Vingegaard en Pogacar"

Met vier zijn ze nog bij UAE, maar de resterende ploeggenoten van Tadej Pogacar zijn er in geslaagd om hun kopman maximaal te ondersteunen. De gele man Jonas Vingegaard werd geïsoleerd, maar hem ook bergop lossen zat er niet in voor Pogacar.

"Vingegaard kon vooral in het defensief koersen", zegt Serge Pauwels in Sporza Tour. "Hij was echt bijzonder sterk en Pogacar was dat ook, maar niet goed genoeg om een verschil te maken. Er is gewoon geen halve procent verschil tussen Pogacar en Vingegaard."

"Elke dag zijn ze al aan elkaar gewaagd geweest, behalve op de Col du Granon ging het dan mis. Als Pogacar daar geen inzinking had dan stonden ze nu waarschijnlijk binnen de halve minuut van elkaar in het klassement."

Toch lijkt de inzinking wel doorslaggevend in deze Tour: "Daar lijkt het op", gaat Pauwels verder. "We blijven ook voor morgen in spanning en hoop op een strijd en spanning en dat kan nog, maar vandaag was er wel weer de bevestiging dat ze aan elkaar gewaagd zijn."

"Het zal heel moeilijk zijn om verschillen te maken."