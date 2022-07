Michael Matthews: "Hele beklimming aan dochter gedacht, deze overwinning is voor haar"

Na een dag in de vlucht koos Michael Matthews het hazenpad met nog 50 kilometer te gaan. De Australiër had blijkbaar superbenen want na een volgende versnelling loste hij al zijn medevluchters.

Geen vuiltje aan de lucht. Tot er in de verte plotseling een roze Alberto Bettiol kwam opduiken. De Italiaan ging op en over een parkerende Matthews. Weg ritzege? Neen! Want Matthews vond een tweede adem en knalde op fantastiche wijze naar Bettiol. De man van Bike-Exchange kreeg vleugels en maakte het op zijn eentje af in Mende.

Na aankomst vertelde Matthews aan zijn ploegmaats: always keep believing.



"Dat is een beetje het motto van mijn hele carrière", vertelde Matthews na de rit. "Ik heb al heel veel ups en downs meegemaakt, maar mijn vrouw en mijn 4-jarige dochter zijn altijd in me blijven geloven."

"Deze overwinning draag ik dan ook op aan hen. Ze offeren zoveel op voor mij en vandaag kon ik laten zien waar we het allemaal voor doen."