Lotto-Soudal is weer de pineut met Andreas Kron: "Maar mogen blijkbaar niet meer spreken van pech"

Lotto-Soudal zit in de hoek waar de klappen vallen. Tussen Saint-Etienne en Mende is Caleb Ewan aan een nieuwe calvarietocht bezig, maar voorin hing een opsteker in de lucht dankzij Andreas Kron. De Deen gaf in de kopgroep een sterke indruk en had de eerste schifting overleefd, maar zijn kansen werden gefnuikt door een lekke band.