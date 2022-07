Caleb Ewan: "We zagen vandaag een kans, maar hadden alweer pech"

Het wordt stilaan een Tour om te vergeten voor Caleb Ewan en zijn ploegmaats. Op 70 kilometer van de finish schoof de Australiër onderuit in een bocht.

"Ik voelde me eigenlijk echt goed", vertelde een balende Ewan na de rit. "Daarom hadden we twee man ingezet om de vluchters onder controle te houden. Ze deden het erg goed. Ik weet niet wat er gebeurd is in die bocht."

"Mijn knie doet wat pijn, mijn schouder ook. Ik heb mijn sleutelbeen vorig jaar gebroken dus hopelijk valt het mee. Toen ik gevallen was, voelde ik me minder. Ik heb nog stevig gejaagd, maar op dat klimmetje had ik geen overschot meer en was het voorbij."

"Het is nu de 13e rit en er zijn nog maar twee sprints geweest. We zagen het als een kans en we wilden die grijpen, maar we hadden weer pech."